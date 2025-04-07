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Дарюс Каспарайтис поздравил Александра Овечкина с рекордом по голам в НХЛ

Дарюс Каспарайтис поздравил Александра Овечкина с рекордом по голам в НХЛ
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Бывший защитник московского «Динамо» и клубов НХЛ Дарюс Каспарайтис поздравил капитана и нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с установлением нового рекорда по голам в регулярных чемпионатах лиги.

«Поздравляю с рекордом! 895 голов в НХЛ», — написал Каспарайтис на своей странице в социальных сетях.

Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в НХЛ в матче с «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча состоялась 6 апреля и закончилась победой «островитян» со счётом 4:1. Гол Овечкина стал единственным для его команды в этой игре. Российский форвард превзошёл рекорд экс-нападающего «Эдмонтон Ойлерз» и других команд Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы.

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