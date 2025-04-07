Андрей Скопинцев вышел на второе место в истории «Динамо» по победам среди тренеров

Тренер московского «Динамо» Андрей Скопинцев вышел на чистое второе место в списке лидеров клуба по победам за всю историю. На счету специалиста 345 положительных результатов, добытых с бело-голубыми. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо».

По этому показателю Скопинцев обошёл бывшего тренера «Динамо» Зинэтулу Билялетдинова, на счету которого 344 победы с москвичами. На первой строчке данного рейтинга находится Аркадий Чернышёв. С ним «Динамо» одержало победу в 536 играх.

345-й победой для Скопинцева стал шестой матч серии первого раунда Кубка Гагарина сезона-2024/2025, в котором бело-голубые обыграли петербургский СКА (5:2) и прошли дальше по турниру.