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Андрей Скопинцев вышел на второе место в истории «Динамо» по победам среди тренеров

Андрей Скопинцев вышел на второе место в истории «Динамо» по победам среди тренеров
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Тренер московского «Динамо» Андрей Скопинцев вышел на чистое второе место в списке лидеров клуба по победам за всю историю. На счету специалиста 345 положительных результатов, добытых с бело-голубыми. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
06 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Кудашов) – 24:06 (5x5)     1:1 Зыков (Педан) – 26:45 (5x5)     2:1 Зыков (Грицюк) – 29:34 (5x5)     2:2 Комтуа (Рашевский, Сизов) – 41:29 (5x5)     2:3 Адамчук – 42:41 (5x5)     2:4 Гусев (Менелл) – 45:51 (5x4)     2:5 Джиошвили (Ильенко, Комтуа) – 59:06 (en)    

По этому показателю Скопинцев обошёл бывшего тренера «Динамо» Зинэтулу Билялетдинова, на счету которого 344 победы с москвичами. На первой строчке данного рейтинга находится Аркадий Чернышёв. С ним «Динамо» одержало победу в 536 играх.

345-й победой для Скопинцева стал шестой матч серии первого раунда Кубка Гагарина сезона-2024/2025, в котором бело-голубые обыграли петербургский СКА (5:2) и прошли дальше по турниру.

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