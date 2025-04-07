Зинэтула Билялетдинов отреагировал на рекорд Александра Овечкина по голам в НХЛ

Заслуженный тренер России Зинэтула Билялетдинов, работавший с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в московском «Динамо», поделился мнением о рекорде по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, что установил форвард в игре с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4).

— Когда работали с Александром в московском «Динамо», ожидали, что из него вырастет такой великий игрок?

— Сказать «да» было бы не совсем правильно, но было видно, что это будет хороший игрок, который очень любит хоккей и предан ему.

— Какие главные качества Овечкина можете отметить?

— Всегда смотрю на человеческую сторону. Для меня он очень порядочный, коммуникабельный, весёлый человек. Сейчас видно, насколько он солидный. Игровые качества нельзя не отметить — он великий хоккеист.

— Что пожелаете Овечкину и его семье?

— Пожелал бы, чтобы в спортивной части Саша добился ещё большего результата, у него есть стимул, мотивация, чтобы забросить ещё больше шайб, и благополучия в семье — у него растут два сына, хотелось бы, чтобы у них всё получилось.

— Получилось символично, что Овечкин установил рекорд в матче с «Айлендерс», за который играет ваш внук…

— Не могу это связывать. Через год после того, как он уехал [в НХЛ], заехал ко мне в гости, есть хорошая фотография, где они вместе. Всегда на неё смотрю — и Саша Овечкин не был таким гигантом, и мой внук ещё совсем маленький. Запоминающаяся фотография, очень приятно, — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.