Овечкин начал свою карьеру с 11 голов тем же вратарям, которым забивал Гретцки

Звёздный российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) забросил 895-ю шайбу в регулярках НХЛ, что сделало его лучшим снайпером в истории лиги, отодвинув на второе место легендарного Уэйна Гретцки (894).

Овечкин начал свою карьеру с того, что забил 11 голов тем же вратарям, которым забивал Гретцки. После Александр сумел ускорить свой темп забивания и побить рекорд, который когда-то считался недостижимым. Сообщается, что он гарантированно завершит свой сезон с показателем результативности не ниже 0,64 гола за игру, что соответствует его сезону новичка, когда ему было 20 лет.

Всего в нынешнем сезоне на счету российского суперфорварда, с учётом этой игры, 61 матч, в которых он набрал 69 (42+27) очков. Он выступает в НХЛ с 2005 года.