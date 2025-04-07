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Директор группы «Ленинград» заявил, что Шнуров напишет песню, посвящённую Овечкину

Директор группы «Ленинград» заявил, что Шнуров напишет песню, посвящённую Овечкину
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Известный певец Сергей Шнуров напишет песню, посвящённую российскому форварду и капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на концертного директора группы «Ленинград» Табриза Шахиди.

Напомним, в воскресенье, 6 апреля, Овечкин в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) забросил 895-ю шайбу в регулярках НХЛ, что сделало его лучшим снайпером в истории лиги, отодвинув на второе место легендарного Уэйна Гретцки (894).

Всего в нынешнем сезоне на счету российского суперфорварда, с учётом этой игры, 61 матч, в которых он набрал 69 (42+27) очков. Он выступает в НХЛ с 2005 года.

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