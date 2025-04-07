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«Это тот Ови, которого мы знаем». Бекстрём — о рекордной шайбе Овечкина в НХЛ

«Это тот Ови, которого мы знаем». Бекстрём — о рекордной шайбе Овечкина в НХЛ
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Бывший шведский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём рассказал о своих эмоциях после рекордной 895-й шайбы российского нападающего «столичных» Александра Овечкина, которую он забросил в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4).

«Это потрясающе. Этот день очень особенный и эмоциональный. Но, если честно, я не был на эмоциях, пока не увидел жену Ови. Тогда это стало по-настоящему особенным.

Я сказал это ещё перед игрой в пятницу: «Знаете что? Это тот Ови, который нам так хорошо знаком». Когда он близок к достижению какой-то цели или рекорду, он делает это сразу же. Вот кто он», — приводит слова Бекстрёма пресс-служба НХЛ.

Хоккеисты выступили вместе в 1058 матчах регулярного сезона НХЛ. Первую игру вместе они провели 5 октября 2007 года, последнюю — 29 октября 2023‑го. Бекстрём объявил о приостановке карьеры в ноябре 2024 года. Он имеет наибольшее количество результативных передач (279) на голы Овечкина среди его товарищей по команде за всё время.

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