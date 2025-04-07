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Оши эмоционально отреагировал на упоминание своего имени в речи Овечкина после рекорда

Оши эмоционально отреагировал на упоминание своего имени в речи Овечкина после рекорда
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши эмоционально отреагировал на упоминание своего имени в речи российского форварда «столичных» Александра Овечкина на церемонии по случаю установления нового рекорда по голам в НХЛ.

«Я предполагал и знал, что Бэки получит слова благодарности. Они идут рука об руку, и их связь не похожа ни на одну другую из двух товарищей по команде, которых я видел. Но то, что Ови назвал и моё имя в тот момент, было невероятно особенным и, честно говоря, очень эмоциональным для меня внутри. Он упомянул и немного похвалил меня во время самого большого достижения, которое мир хоккея видел за очень долгое время.

Нас пятерых объединяет связь, которая никогда не будет разорвана: Том, Бэки, Ови, Джон и я. Мы не только запечатлены в истории… у нас есть связь, которая продлится всю жизнь. Мы как братья, и мы сделаем всё друг для друга», — приводит слова Оши пресс-служба НХЛ.

Напомним, 6 апреля в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги. Овечкин обошёл легендарного Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола.

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