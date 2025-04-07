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Форвард СКА Кузнецов нецензурным словом описал эмоции после вылета команды из плей-офф КХЛ

Форвард СКА Кузнецов нецензурным словом описал эмоции после вылета команды из плей-офф КХЛ
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Форвард СКА Евгений Кузнецов поделился своими эмоциями после поражения в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина с московским «Динамо» (2:5, 2-4).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
06 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Кудашов) – 24:06 (5x5)     1:1 Зыков (Педан) – 26:45 (5x5)     2:1 Зыков (Грицюк) – 29:34 (5x5)     2:2 Комтуа (Рашевский, Сизов) – 41:29 (5x5)     2:3 Адамчук – 42:41 (5x5)     2:4 Гусев (Менелл) – 45:51 (5x4)     2:5 Джиошвили (Ильенко, Комтуа) – 59:06 (en)    

«У меня только одни эмоции, сложно говорить. Тяжёлое поражение, которое не хочется принимать. Эмоции — ###### [отвратительные]. Все собранные были, все понимали, какая ответственная игра. Завершение подвело, поэтому тяжело разговаривать, тяжёлое поражение. Спасибо болельщикам за длинный и тяжёлый сезон, внутри пустота. К сожалению, в плей-офф не всегда побеждает та команда, которая сильнее или больше хочет», — цитирует Кузнецова «РИА Новости Спорт».

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