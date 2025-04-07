Форвард СКА Кузнецов нецензурным словом описал эмоции после вылета команды из плей-офф КХЛ

Форвард СКА Евгений Кузнецов поделился своими эмоциями после поражения в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина с московским «Динамо» (2:5, 2-4).

«У меня только одни эмоции, сложно говорить. Тяжёлое поражение, которое не хочется принимать. Эмоции — ###### [отвратительные]. Все собранные были, все понимали, какая ответственная игра. Завершение подвело, поэтому тяжело разговаривать, тяжёлое поражение. Спасибо болельщикам за длинный и тяжёлый сезон, внутри пустота. К сожалению, в плей-офф не всегда побеждает та команда, которая сильнее или больше хочет», — цитирует Кузнецова «РИА Новости Спорт».