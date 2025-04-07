Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ты — один из моих любимых игроков в НХЛ». Мэттьюс поздравил Овечкина с великим рекордом

«Ты — один из моих любимых игроков в НХЛ». Мэттьюс поздравил Овечкина с великим рекордом
Комментарии

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс поздравил российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с установлением нового рекорда по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Ови, поздравляю тебя с рекордом по количеству голов за всю историю НХЛ! Ты — один из моих любимых игроков с момента твоего появления в лиге. Мне нравится наблюдать за тобой, для меня честь с тобой соревноваться. Невероятный результат, поздравляю!» — сказал Мэттьюс в видео, опубликованном пресс-службой «Торонто» в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, в матче «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс», состоявшемся 6 апреля, Овечкин забросил 895-ю шайбу и тем самым отодвинул канадца Уэйна Гретцки на второе место (894).

Материалы по теме
Путь Овечкина к рекорду — затыкание скептиков. В него постоянно не верили
Путь Овечкина к рекорду — затыкание скептиков. В него постоянно не верили
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android