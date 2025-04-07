«Ты — один из моих любимых игроков в НХЛ». Мэттьюс поздравил Овечкина с великим рекордом

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс поздравил российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с установлением нового рекорда по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Ови, поздравляю тебя с рекордом по количеству голов за всю историю НХЛ! Ты — один из моих любимых игроков с момента твоего появления в лиге. Мне нравится наблюдать за тобой, для меня честь с тобой соревноваться. Невероятный результат, поздравляю!» — сказал Мэттьюс в видео, опубликованном пресс-службой «Торонто» в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, в матче «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс», состоявшемся 6 апреля, Овечкин забросил 895-ю шайбу и тем самым отодвинул канадца Уэйна Гретцки на второе место (894).