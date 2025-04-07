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Игрок «Автомобилиста» Воробьёв лицом заблокировал бросок форварда «Ак Барса»

Игрок «Автомобилиста» Воробьёв лицом заблокировал бросок форварда «Ак Барса»
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В эти минуты Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» проходит седьмой матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимает на своём льду казанский «Ак Барс». На момент написания новости идёт третий период, счёт — 1:1.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
07 апреля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
3-й период
1 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Шаров (Да Коста, Эберт) – 08:13 (5x4)     1:1 Сафонов (Пустозёров, Семёнов) – 15:46 (5x4)    

В концовке второй двадцатиминутки защитник «Автомобилиста» Кирилл Воробьёв лицом заблокировал бросок форварда «Ак Барса» Артёма Галимова. Отметим, что после попадания шайбы в лицо Воробьёва Галимов одним из первых попросил позвать врача.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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