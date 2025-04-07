Игрок «Автомобилиста» Воробьёв лицом заблокировал бросок форварда «Ак Барса»
Поделиться
В эти минуты Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» проходит седьмой матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимает на своём льду казанский «Ак Барс». На момент написания новости идёт третий период, счёт — 1:1.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
07 апреля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
3-й период
1 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Шаров (Да Коста, Эберт) – 08:13 (5x4) 1:1 Сафонов (Пустозёров, Семёнов) – 15:46 (5x4)
В концовке второй двадцатиминутки защитник «Автомобилиста» Кирилл Воробьёв лицом заблокировал бросок форварда «Ак Барса» Артёма Галимова. Отметим, что после попадания шайбы в лицо Воробьёва Галимов одним из первых попросил позвать врача.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Комментарии
- 7 апреля 2025
-
18:55
-
18:45
-
18:39
-
18:30
-
18:15
-
18:14
-
18:00
-
18:00
-
17:40
-
17:28
-
17:18
-
17:15
-
16:48
-
16:39
-
16:35
-
16:28
-
16:21
-
16:14
-
16:12
-
15:55
-
15:45
-
15:30
-
15:29
-
15:06
-
14:45
-
14:37
-
14:23
-
14:00
-
13:44
-
13:40
-
13:39
-
13:31
-
13:25
-
13:15
-
13:06