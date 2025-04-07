Игрок «Автомобилиста» Воробьёв лицом заблокировал бросок форварда «Ак Барса»

В эти минуты Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» проходит седьмой матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимает на своём льду казанский «Ак Барс». На момент написания новости идёт третий период, счёт — 1:1.

В концовке второй двадцатиминутки защитник «Автомобилиста» Кирилл Воробьёв лицом заблокировал бросок форварда «Ак Барса» Артёма Галимова. Отметим, что после попадания шайбы в лицо Воробьёва Галимов одним из первых попросил позвать врача.

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