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Малкин: Овечкин не тренируется каждый день, не ест здоровую пищу. Он просто любит хоккей

Малкин: Овечкин не тренируется каждый день, не ест здоровую пищу. Он просто любит хоккей
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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался о форварде «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине после того, как он установил снайперский рекорд в НХЛ. В матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги.

«Он не верил. Я тоже не верил, что он побьёт этот рекорд. Он никогда не останавливался. Он необычный игрок. Он не тренируется каждый день, не ест здоровую пищу. Он просто любит хоккей», — цитирует Малкина The Athletic.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Александр Овечкин принял участие в 61 матче, в которых записал в свой актив 42 гола и 27 результативных передач при коэффициенте полезности «+17».

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