«Это было потрясающе». Макдэвид поздравил Овечкина с историческим рекордом в НХЛ

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поздравил капитана «Вашингтон Кэпиталз» российского форварда Александра Овечкина с установлением нового, исторического рекорда по голам в НХЛ.

«Поздравляю, Ови. Потрясающее достижение — величайший бомбардир за всю историю. Было так увлекательно наблюдать, как ты ведёшь погоню за этим рекордом. Честно говоря, это было потрясающе.

Рад за тебя и твою семью. Всего наилучшего. Наслаждайся», — сказал Макдэвид в видео, опубликованном пресс-службой «Эдмонтона» в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, в матче «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс», состоявшемся 6 апреля, Овечкин забросил 895-ю шайбу и тем самым отодвинул канадца Уэйна Гретцки на второе место (894).