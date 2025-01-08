«Ак Барс» обыграл «Автомобилист» и стал участником 1/4 финала Кубка Гагарина

В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл седьмой матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал на своём льду казанский «Ак Барс». Встреча завершилась со счётом 1:2 во втором овертайме в пользу гостей. «Ак Барс» одержал победу в серии со счётом 4-3 и вышел в четвертьфинал.

На девятой минуте был открыт счёт в матче. Отметился Александр Шаров с передач Стефана Да Косты и Ника Эберта. На 16-й минуте Илья Сафонов сравнял счёт во встрече с передач Алексея Пустозёрова и Кирилла Семёнова.

В основное время команды не выявили победителя, игра была переведена в овертайм. Во втором овертайме победной шайбой отметился Кирилл Семёнов.