«Ак Барс» обыграл «Автомобилист» и стал участником 1/4 финала Кубка Гагарина
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В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл седьмой матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал на своём льду казанский «Ак Барс». Встреча завершилась со счётом 1:2 во втором овертайме в пользу гостей. «Ак Барс» одержал победу в серии со счётом 4-3 и вышел в четвертьфинал.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
07 апреля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 2
ОТ
Ак Барс
Казань
1:0 Шаров (Да Коста, Эберт) – 08:13 (5x4) 1:1 Сафонов (Пустозёров, Семёнов) – 15:46 (5x4) 1:2 Семёнов (Лямкин) – 83:21 (5x4)
На девятой минуте был открыт счёт в матче. Отметился Александр Шаров с передач Стефана Да Косты и Ника Эберта. На 16-й минуте Илья Сафонов сравнял счёт во встрече с передач Алексея Пустозёрова и Кирилла Семёнова.
В основное время команды не выявили победителя, игра была переведена в овертайм. Во втором овертайме победной шайбой отметился Кирилл Семёнов.
Комментарии
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