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Двукратный олимпийский чемпион Касатонов отреагировал на рекорд Александра Овечкина

Двукратный олимпийский чемпион Касатонов отреагировал на рекорд Александра Овечкина
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Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов, посетивший матч между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Вашингтон Кэпиталз» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ, отреагировал на рекорд Александра Овечкина. Форвард «Кэпиталз» забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, перебив рекорд Уэйна Гретцки (894).

НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Хорват (Хольмстрём, Ли) – 07:06     2:0 Гэткомб (Маклин, Романов) – 09:00     2:1 Овечкин (Уилсон, Строум) – 27:26 (pp)     3:1 Гэткомб (Мартин, Маклин) – 30:26     4:1 Пажо – 44:20    

— Какие впечатления от матча?
— От матча впечатления двоякие, «Вашингтон» проиграл. Но самое главное, что Александр стал рекордсменом с игры. Ови доказал, что он сильнейший, сделал своё дело, — сказал Касатонов в выпуске «Это футбол, брат» на YouTube.

Овечкин, как и Гретцки, на эту секунду провёл 1487 матчей в НХЛ.

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