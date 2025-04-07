Двукратный олимпийский чемпион Касатонов отреагировал на рекорд Александра Овечкина

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов, посетивший матч между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Вашингтон Кэпиталз» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ, отреагировал на рекорд Александра Овечкина. Форвард «Кэпиталз» забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, перебив рекорд Уэйна Гретцки (894).

— Какие впечатления от матча?

— От матча впечатления двоякие, «Вашингтон» проиграл. Но самое главное, что Александр стал рекордсменом с игры. Ови доказал, что он сильнейший, сделал своё дело, — сказал Касатонов в выпуске «Это футбол, брат» на YouTube.

Овечкин, как и Гретцки, на эту секунду провёл 1487 матчей в НХЛ.