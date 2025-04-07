Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Овечкин в ночь на 5 апреля в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3) сравнялся с Уэйном Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, а 6 апреля в игре с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) побил рекорд канадца, забросив 895-ю шайбу и став лучшим снайпером в истории лиги.

Всего в нынешнем сезоне на счету российского форварда, с учётом этой игры, 61 матч, в которых он набрал 69 (42+27) очков. Он выступает в НХЛ с 2005 года.

Второй звездой недели стал нападающий «Монреаль Канадиенс» Ник Судзуки. Третьей звездой был признан форвард «Сент-Луис Блюз» Роберт Томас.