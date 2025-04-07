Червиченко: мы не знаем, когда Овечкин остановится — он показал огромную мощь

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на рекорд нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Россиянин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, установив рекорд лиги.

«Нужны невиданный талант и здоровье, чтобы теперь побить рекорд Овечкина. Иногда бывает такое, что есть талант, но нет здоровья, как было у Буре. Овечкин совершил удивительно сильный бросок, показав огромную мощь.

Сезон в НХЛ ещё не закончился, и я не исключаю, что Александр забросит больше 900 шайб. Мы не знаем, когда он остановится. Если он продолжит в том же духе, потом может перевалить и за 1000 шайб. Это будет очень тяжело превзойти», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.