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Матч между «Автомобилистом» и «Ак Барсом» установил рекорд в истории плей-офф КХЛ

Матч между «Автомобилистом» и «Ак Барсом» установил рекорд в истории плей-офф КХЛ
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В эти минуты Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» проходит седьмой матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимает на своём льду казанский «Ак Барс». На момент написания новости идёт второй овертайм, счёт — 1:1.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
07 апреля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 2
ОТ
Ак Барс
Казань
1:0 Шаров (Да Коста, Эберт) – 08:13 (5x4)     1:1 Сафонов (Пустозёров, Семёнов) – 15:46 (5x4)     1:2 Семёнов (Лямкин) – 83:21 (5x4)    

Этот матч стал первой седьмой игрой в истории КХЛ, ушедшей во второй овертайм. Предыдущий рекорд продолжительности принадлежал седьмому матчу между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом» в первом раунде Кубка Гагарина 2018 (72:16).

Напомним, по итогам этого матча определится предпоследний участник 1/4 финала Кубка Гагарина.

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