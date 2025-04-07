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«Овечкин — гордость нашей великой России». Илья Воробьёв поздравил Александра Овечкина

«Овечкин — гордость нашей великой России». Илья Воробьёв поздравил Александра Овечкина
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Главный тренер ЦСКА, бывший главный тренер сборной России Илья Воробьёв поздравил российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с установлением нового рекорда по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Хочу поздравить Александра Овечкина с легендарным рекордом. Саша, безусловно, гордость нашей великой страны России, пример для подражания, спортсмен с большой буквы. Работать с таким хоккеистом — удовольствие и радость для любого тренера. Хочу пожелать Александру продолжать радовать болельщиков своей великолепной игрой, всего самого доброго ему и его семье», — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, в матче «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс», состоявшемся 6 апреля, Овечкин забросил 895-ю шайбу и тем самым отодвинул канадца Уэйна Гретцки на второе место (894).

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