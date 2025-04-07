Форвард «Автомобилиста» Бывальцев забил решающий гол рукой в свои ворота в овертайме

В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл седьмой матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал на своём льду казанский «Ак Барс». Встреча завершилась со счётом 1:2 во втором овертайме в пользу гостей. «Ак Барс» одержал победу в серии со счётом 4-3 и вышел в четвертьфинал.
Во втором овертайме победный для «Ак Барса» гол забил нападающий «Автомобилиста» Алексей Бывальцев. Форвард пытался рукой выбить шайбу в угол, однако она отлетела от плеча хоккеиста и попала в ворота Евгения Аликина. Таким образом, «Ак Барс» победил и вышел в следующий раунд Кубка Гагарина.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
- 7 апреля 2025
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