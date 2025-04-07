Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин прокомментировал победу над «Автомобилистом»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу своей команды над «Автомобилистом» (2:1 ОТ2, 4-3) в седьмом матче серии плей-офф КХЛ.

«Седьмой матч, высочайшее напряжение. Благодарен ребятам, справились с давлением, благодарен болельщикам за такую поддержку. Две равные команды, в этой серии всё решила воля к победе, характер, самоотдача. Хорошие отрезки.

Команды к седьмой игре друг друга уже изучили — как мы, так и соперник. Трудно кого-то удивить, где-то в реализации получилось лучше.

Запала седьмых матчей много не бывает. Главное — выиграли, прошли дальше. Это огромный опыт для ребят, многие на таких ролях ещё не получали столь огромный опыт.

На моём опыте был победный седьмой матч, но каждая игра — это новая история. Было высочайшее напряжение, но понимал, что ребята сделают.

Не смотрели за другими, концентрировались на своей серии, поэтому пока не могу ничего сказать о потенциальных соперниках», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.