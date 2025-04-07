«Очень счастлив, что не был частью этого!» Джозеф отреагировал на великий рекорд Овечкина

Канадский голкипер Кёртис Джозеф, который провёл 19 сезонов в НХЛ, поздравил капитана и нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с установлением нового рекорда по голам в регулярных чемпионатах лиги.

«Поздравляю величайшего бомбардира всех времён. Очень счастлив, что не был частью этого рекорда! Два удара, ноль голов», — написал Джозеф в соцсети X (ранее Twitter).

Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в НХЛ в матче с «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча состоялась 6 апреля и закончилась победой «островитян» со счётом 4:1. Гол Овечкина стал единственным для его команды в этой игре. Российский форвард превзошёл рекорд экс-нападающего «Эдмонтон Ойлерз» и других команд Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы.