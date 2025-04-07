Заварухин о вылете от «Ак Барса»: обидно, что исход серии решила не команда, а другие люди

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о вылете своей команды в первом раунде Кубка Гагарина от «Ак Барса» (1:2 ОТ2, 3-4).

— «Ак Барс» — с победой. Интересная, боевая серия двух равных команд, много борьбы, азарта, хорошего хоккея уровня финала. В раздевалке парней поблагодарил за сезон, есть опустошённость. Неприятно, что в этой серии решил исход вот такой момент: не парни, не команда решили, а другие люди. Осадок есть, у нас был шанс «5 на 4» в овертайме, мы воспользовались, соперник — нет. Поздравляю ещё раз «Ак Барс», Анвару желаю удачи, мой хороший приятель и давний соперник. Такова спортивная жизнь.

— Согласитесь, что овертайм словно бы уже во втором периоде начался?

— Да, очень осторожно сыграли, велика была цена ошибки. Жаль, что мы её допустили. Если вы посмотрите на все матчи, на всю серию… Действия некоторых людей — это действия некоторых людей.

— Что вы сами могли бы исправить, если бы получилось?

— Наверное, в шестой игре надо было выпустить ребят посвежее, которые не выходили, форварда и защитника одного. Там Макс Осипов травму получил, возможно, надо было немного иначе сыграть. «Ак Барс» выставил двух свежих форвардов, мысли у нас такие были. Повлияло бы это или нет, задним числом уже не сказать.

— Ваш брат был на матчах. Общались, получали советы?

— Не только по ходу серии, и по сезону общались. Он мне помогает, общаемся, я его поддерживал, когда он был в «Тракторе», это нормальная помощь, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.