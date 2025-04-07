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Заварухин: готов к любому разговору с руководством «Автомобилиста»

Заварухин: готов к любому разговору с руководством «Автомобилиста»
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвёл итоги седьмого матча серии с «Ак Барсом» (1:2 ОТ2, 3-4) и заявил, что готов к любому разговору с руководством екатеринбургской команды.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
07 апреля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 2
ОТ
Ак Барс
Казань
1:0 Шаров (Да Коста, Эберт) – 08:13 (5x4)     1:1 Сафонов (Пустозёров, Семёнов) – 15:46 (5x4)     1:2 Семёнов (Лямкин) – 83:21 (5x4)    

— Могла ли команда сыграть более агрессивно сегодня?
— Первый овертайм хорошо выступали, концовку третьего периода «Ак Барс» забрал, владел шайбой. «Ак Барс» работал против нас через защитников: броски, броски, работа на пятаке.

— Давила ли на вас задача дойти минимум до финала конференции?
— На меня не давила, я понимаю ответственность. Подождём, что скажут руководители, не могу прогнозировать, какой будет разговор. Я к любому разговору готов.

— Почему игры в Казани и в Екатеринбурге так различались?
— Всё залетало, дежавю такое, мастеровитые игроки соперника пользовались моментами. Дома более сдержанно играли, но не могу сказать, что в овертайме отсиживались: прессинговали, контролировали шайбу. Хороший овертайм, хорошие шансы, соперник воспользовался шансом в большинстве, а мы — нет, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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