Заварухин: готов к любому разговору с руководством «Автомобилиста»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвёл итоги седьмого матча серии с «Ак Барсом» (1:2 ОТ2, 3-4) и заявил, что готов к любому разговору с руководством екатеринбургской команды.

— Могла ли команда сыграть более агрессивно сегодня?

— Первый овертайм хорошо выступали, концовку третьего периода «Ак Барс» забрал, владел шайбой. «Ак Барс» работал против нас через защитников: броски, броски, работа на пятаке.

— Давила ли на вас задача дойти минимум до финала конференции?

— На меня не давила, я понимаю ответственность. Подождём, что скажут руководители, не могу прогнозировать, какой будет разговор. Я к любому разговору готов.

— Почему игры в Казани и в Екатеринбурге так различались?

— Всё залетало, дежавю такое, мастеровитые игроки соперника пользовались моментами. Дома более сдержанно играли, но не могу сказать, что в овертайме отсиживались: прессинговали, контролировали шайбу. Хороший овертайм, хорошие шансы, соперник воспользовался шансом в большинстве, а мы — нет, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.