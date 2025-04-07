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Заварухин прокомментировал игру лидеров «Автомобилиста» в плей-офф

Заварухин прокомментировал игру лидеров «Автомобилиста» в плей-офф
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал игру лидеров команды в плей-офф КХЛ.

— Лидеры были незаметны в этой серии. С чем связываете?
— У нас каждый игрок был лидером. Бывальцев здорово играл, забивал голы, Саня Шаров тоже. Вся команда работала. Возможно, повлияла инфекция в конце сезона, команда приболела, лидеры больше болели, не в оптимальной форме подходили к плей-офф. Тяжело показывать лучшую игру, когда матчи через день. Были мысли вернуть Мэйсека в первое звено.

— Опять поражение в седьмой игре. С чем связываете это?
— Все матчи разные. Где-то вели и не доводили до победы, сложно найти конкретику. В 2023-м наши же ошибки привели к этому, год назад в Магнитогорске их вратарь здорово сыграл, подчистил. Сегодня наши удаления, ошибки решили исход матча, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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