Петан назвал 7-й матч между «Ак Барсом» и «Автомобилистом» самым запоминающимся в жизни

Нападающий «Ак Барса» Ник Петан назвал седьмой матч серии с «Автомобилистом» (2:1 ОТ2, 4-3) самым запоминающимся в жизни.

«Большая серия, важная победа. Невероятная серия. Тяжело было играть как эмоционально, так и физически, но чувствую себя хорошо. Всё в порядке. Это была настоящая битва. Мы работали от начала и до конца, вместе как коллектив. Не сдавались и верили в себя. Сейчас мы все счастливы.

Одна из самых эмоциональных игр в моей жизни. Овертайм — это всегда эмоционально, а тем более — овертайм в плей-офф, в седьмой игре. Один бросок — и либо ты идёшь дальше, либо сезон заканчивается. Этот матч запомнится надолго.

О следующем сопернике не думаем, будем смотреть матч «Сибири» и «Салавата Юлаева», все будут смотреть. Но мне не важно, с кем будем играть — со «Спартаком» или с «Динамо». Настрой будет одинаковый, лёгких соперников не бывает», — сказал Петан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.