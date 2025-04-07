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Петан назвал 7-й матч между «Ак Барсом» и «Автомобилистом» самым запоминающимся в жизни

Петан назвал 7-й матч между «Ак Барсом» и «Автомобилистом» самым запоминающимся в жизни
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Нападающий «Ак Барса» Ник Петан назвал седьмой матч серии с «Автомобилистом» (2:1 ОТ2, 4-3) самым запоминающимся в жизни.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
07 апреля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 2
ОТ
Ак Барс
Казань
1:0 Шаров (Да Коста, Эберт) – 08:13 (5x4)     1:1 Сафонов (Пустозёров, Семёнов) – 15:46 (5x4)     1:2 Семёнов (Лямкин) – 83:21 (5x4)    

«Большая серия, важная победа. Невероятная серия. Тяжело было играть как эмоционально, так и физически, но чувствую себя хорошо. Всё в порядке. Это была настоящая битва. Мы работали от начала и до конца, вместе как коллектив. Не сдавались и верили в себя. Сейчас мы все счастливы.

Одна из самых эмоциональных игр в моей жизни. Овертайм — это всегда эмоционально, а тем более — овертайм в плей-офф, в седьмой игре. Один бросок — и либо ты идёшь дальше, либо сезон заканчивается. Этот матч запомнится надолго.

О следующем сопернике не думаем, будем смотреть матч «Сибири» и «Салавата Юлаева», все будут смотреть. Но мне не важно, с кем будем играть — со «Спартаком» или с «Динамо». Настрой будет одинаковый, лёгких соперников не бывает», — сказал Петан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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