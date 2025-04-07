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В НХЛ предположили, кто сумеет побить рекорд Овечкина

В НХЛ предположили, кто сумеет побить рекорд Овечкина
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Звёздный российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) забросил 895-ю шайбу в регулярках НХЛ, что сделало его лучшим снайпером в истории лиги, отодвинув на второе место легендарного Уэйна Гретцки (894).

В НХЛ в соцсети X (ранее Twitter) предположили, кто сумеет перекрыть достижение Александра. Лига прогнозирует, что ближе всего к 895 заброшенным шайбам находится нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, на счету которого на данный момент 398 шайб. По прогнозу, он догонит Овечкина в сезоне-2034/2035.

В 61 матче текущего сезона Остон Мэттьюс набрал 71 очко — забросил 30 шайб и отдал 41 результативную передачу.

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