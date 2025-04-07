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Экс-нападающий «Динамо» О’Делл ждёт встречи «Ак Барса» с бывшим клубом в плей-офф

Экс-нападающий «Динамо» О’Делл ждёт встречи «Ак Барса» с бывшим клубом в плей-офф
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Нападающий «Ак Барса» Эрик О’Делл заявил, что ждёт встречи с бывшим клубом в плей-офф. Напомним, О’Делл перешёл из московского «Динамо» в «Ак Барс» по ходу текущего сезона.

«Мы прежде всего думаем о своей игре, переживаем за свой результат, не так важно, что происходит в соседних сериях, но, конечно, я буду смотреть матч в Уфе между «Салаватом Юлаевым» и «Сибирью», тем более что наша серия закончилась, у нас будет время.

Я понимаю ситуацию, встретиться с «Динамо» в Москве было бы здорово. Весело. Это не так важно, главное — показывать свой хоккей. Мы ждём нашего соперника, готовы к любому сопернику, но лично мне, конечно, было бы интересно сыграть против своих друзей, увидеть их», — сказал О’Делл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

В случае победы «Сибири» во втором раунде «Ак Барс» сыграет со «Спартаком», в случае успеха «Салавата Юлаева» — с московским «Динамо».

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