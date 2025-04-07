О’Делл — о победной шайбе во втором овертайме: сам не понял что произошло в том эпизоде

Нападающий «Ак Барса» Эрик О’Делл прокомментировал победную шайбу во втором овертайме с «Автомобилистом» (2:1 ОТ2, 4-3) в седьмом матче серии плей-офф КХЛ.

«От кого залетела шайба, я и сам не понял, никто в моменте не понял. Честно, не понимаю, что произошло в том эпизоде, но сейчас это не имеет никакого значения. Большая игра, очень важная победа. Мы показали себя как команда, мы доказали, что мы лучше. Отличные эмоции, ждём уже сейчас следующей игры.

Долгая серия, обе команды играли здорово, но мы заслужили чуть больше и доказали это. Выступали здорово практически во всех матчах, лучше играли в этой седьмом матче, наиграли на победную шайбу и нашли этот гол», — сказал О’Делл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.