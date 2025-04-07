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Защитник «Ак Бараса» Миллер: мы не смотрим в прошлое, смотрим только в будущее

Защитник «Ак Бараса» Миллер: мы не смотрим в прошлое, смотрим только в будущее
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Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер высказался о победе своей команды над «Автомобилистом» (2:1 ОТ2, 4-3) в седьмом матче плей-офф КХЛ.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
07 апреля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 2
ОТ
Ак Барс
Казань
1:0 Шаров (Да Коста, Эберт) – 08:13 (5x4)     1:1 Сафонов (Пустозёров, Семёнов) – 15:46 (5x4)     1:2 Семёнов (Лямкин) – 83:21 (5x4)    

«Большая командная победа. Два овертайма в седьмой игре – такое не забудешь. Мы показали какая мы команда, доказали, что мы можем играть как единый коллектив. Эмоции невероятные, сложно даже как-то сформулировать их, найти какие-то слова. Просто хочется порадоваться как следует, отдохнуть и готовиться к следующей игре, к следующему сопернику.

Чем эта серия отличается от прошлогодней? Мы не смотрим в прошлое, смотрим только в будущее. И идём к нашей общей цели», – сказал Миллер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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