Каштанов рассказал, что стало главным фактором поражения в решающем матче с «Ак Барсом»

Нападающий «Автомобилиста» Артём Каштанов прокомментировал проход казанского «Ак Барса» (3-4) в четвертьфинал Кубка Гагарина.

«Всего хватало по ходу серии. В этом матче всё решила игра в неравных составах, большинство, меньшинство. Пять на пять играли здорово, да и в меньшинстве играли здорово. Просто сопернику где-то повезло, они смогли удаления реализовать, мы не смогли.

Не знаю с чем связаны провалы на старте четвёртого и шестого матча, неправильно начинали игры, а дальше уже соперник так отрывался, что было сложно догнать. Отыграться с 0-4 в плей-офф, тем более против такой команды как «Ак Барс». Ключевая причина тех поражений – провал на старте, но мне сложно сказать какая конкретно была причина. Точно не недонастрой, может Казань так хорошо разобрала нас, разобрали наши действия на старте матча. Пока что сложно ответить», – сказал Каштанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.