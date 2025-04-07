Каштанов рассказал, что стало главным фактором поражения в решающем матче с «Ак Барсом»

Нападающий «Автомобилиста» Артём Каштанов прокомментировал проход казанского «Ак Барса» (3-4) в четвертьфинал Кубка Гагарина.
«Всего хватало по ходу серии. В этом матче всё решила игра в неравных составах, большинство, меньшинство. Пять на пять играли здорово, да и в меньшинстве играли здорово. Просто сопернику где-то повезло, они смогли удаления реализовать, мы не смогли.
Не знаю с чем связаны провалы на старте четвёртого и шестого матча, неправильно начинали игры, а дальше уже соперник так отрывался, что было сложно догнать. Отыграться с 0-4 в плей-офф, тем более против такой команды как «Ак Барс». Ключевая причина тех поражений – провал на старте, но мне сложно сказать какая конкретно была причина. Точно не недонастрой, может Казань так хорошо разобрала нас, разобрали наши действия на старте матча. Пока что сложно ответить», – сказал Каштанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.
- 7 апреля 2025
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