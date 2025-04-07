Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Каштанов рассказал, что стало главным фактором поражения в решающем матче с «Ак Барсом»

Каштанов рассказал, что стало главным фактором поражения в решающем матче с «Ак Барсом»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Автомобилиста» Артём Каштанов прокомментировал проход казанского «Ак Барса» (3-4) в четвертьфинал Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
07 апреля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 2
ОТ
Ак Барс
Казань
1:0 Шаров (Да Коста, Эберт) – 08:13 (5x4)     1:1 Сафонов (Пустозёров, Семёнов) – 15:46 (5x4)     1:2 Семёнов (Лямкин) – 83:21 (5x4)    

«Всего хватало по ходу серии. В этом матче всё решила игра в неравных составах, большинство, меньшинство. Пять на пять играли здорово, да и в меньшинстве играли здорово. Просто сопернику где-то повезло, они смогли удаления реализовать, мы не смогли.

Не знаю с чем связаны провалы на старте четвёртого и шестого матча, неправильно начинали игры, а дальше уже соперник так отрывался, что было сложно догнать. Отыграться с 0-4 в плей-офф, тем более против такой команды как «Ак Барс». Ключевая причина тех поражений – провал на старте, но мне сложно сказать какая конкретно была причина. Точно не недонастрой, может Казань так хорошо разобрала нас, разобрали наши действия на старте матча. Пока что сложно ответить», – сказал Каштанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Материалы по теме
«Ак Барс» — в четвертьфинале! Судьбу исторического матча КХЛ решил гол рукой в овертайме
«Ак Барс» — в четвертьфинале! Судьбу исторического матча КХЛ решил гол рукой в овертайме
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android