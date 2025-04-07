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Нападающий «Автомобилиста» Каштанов сравнил «Ак Барс» 2024-го и 2025 года

Нападающий «Автомобилиста» Каштанов сравнил «Ак Барс» 2024-го и 2025 года
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Нападающий «Автомобилиста» Артём Каштанов сравнил игру против «Ак Барса» в плей-офф Кубка Гагарина в 2024 году и в 2025.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
07 апреля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 2
ОТ
Ак Барс
Казань
1:0 Шаров (Да Коста, Эберт) – 08:13 (5x4)     1:1 Сафонов (Пустозёров, Семёнов) – 15:46 (5x4)     1:2 Семёнов (Лямкин) – 83:21 (5x4)    

В 2024-м, когда казанскую команду возглавлял Зинэтула Билялетдинов «Автомобилист» одержал победу в серии (4-1). В 2025 году под руководством Анвара Гатиятулина «Ак Барс» победил команду из Екатеринбурга в серии со счётом 4-3.

«В этот раз против нас была уже совсем другая команда, совершенно другая. Год назад Казань играла в более оборонительный хоккей, тут уже нацелены были на атаку, очень хорошо и много играли в атаке и по ходу регулярного чемпионата казанцы и сейчас с нами в плей-офф показали свой атакующий потенциал. Совершенно другая команда, другой тренер. Кардинальные отличия.

По своим планам пока не знаю, помогать некому, молодёжка вылетела, «Горняк» тоже вылетел в плей-офф. Так что матчей больше не будет, а отпуск или тренировки, пока в моменте ещё даже не поднимали этот вопрос, не обсуждали. Решится позже», – сказал Каштанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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