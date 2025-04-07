Российские космонавты с МКС поздравили Овечкина с новым рекордом по голам в НХЛ

Трое членов экипажа МКС — Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков записали видеообращение прямо с орбиты Земли, в котором поздравили российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с установлением нового рекорда по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Мы поздравляем вас, Александр! Вы стали гордостью не только России, но всего спортивного мира! Вы не просто преодолели рекорд Уэйна Гретцки, вы совершили настоящий космический прорыв в мире хоккея. Ваша 895-я шайба, как ракета, вывела вас на орбиту легенды, сделав единоличным рекордсменом НХЛ», — приводит слова экипажа пресс‑служба Роскосмоса в телеграм-канале.

Напомним, в матче «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс», состоявшемся 6 апреля, Овечкин забросил 895-ю шайбу и тем самым отодвинул канадца Уэйна Гретцки на второе место (894).