Пи Кей Суббэн оценил шансы Остона Мэттьюса побить рекорд Александра Овечкина

Бывший защитник клубов НХЛ Пи Кей Суббэн оценил шансы нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса побить рекорд российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который стал лучшим снайпером в истории лиги, отодвинув на второе место легендарного Уэйна Гретцки.

«Несмотря на то, что его карьера не так уж и велика, [Остон Мэтьюс] сейчас находится на пути к тому, чтобы потенциально побить этот рекорд», — приводит слова Суббэна SportsCenter в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, в матче «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс», состоявшемся 6 апреля, Овечкин забросил 895-ю шайбу и тем самым отодвинул канадца Уэйна Гретцки на второе место (894).