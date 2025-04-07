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Пи Кей Суббэн оценил шансы Остона Мэттьюса побить рекорд Александра Овечкина

Пи Кей Суббэн оценил шансы Остона Мэттьюса побить рекорд Александра Овечкина
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Бывший защитник клубов НХЛ Пи Кей Суббэн оценил шансы нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса побить рекорд российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который стал лучшим снайпером в истории лиги, отодвинув на второе место легендарного Уэйна Гретцки.

«Несмотря на то, что его карьера не так уж и велика, [Остон Мэтьюс] сейчас находится на пути к тому, чтобы потенциально побить этот рекорд», — приводит слова Суббэна SportsCenter в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, в матче «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс», состоявшемся 6 апреля, Овечкин забросил 895-ю шайбу и тем самым отодвинул канадца Уэйна Гретцки на второе место (894).

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