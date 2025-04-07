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Кучеров — об Овечкине: горжусь, что у России есть такой великий игрок

Кучеров — об Овечкине: горжусь, что у России есть такой великий игрок
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров заявил, что гордится тем, что его соотечественник, форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Это безумие. Никто не мог подумать, что такое произойдёт, но он это сделал, и я очень горжусь им. Очень горжусь тем, что у России есть такой великий игрок, лучший бомбардир. Для нас это очень важно.

Я думаю, он хороший пример преданности и любви к игре, а также того, как он ведёт себя вне льда. Он всё ещё забивает 42 гола в 39 лет, что безумие, и для всех нас это большое вдохновение — видеть, что он делает каждый год, даже в возрасте 39 лет», — приводит слова Кучерова пресс-служба НХЛ.

В матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин стал лучшим снайпером в истории лиги, забросив 895-ю шайбу и тем самым отодвинув великого Гретцки на второе место (894).

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