Фанаты «Автомобилиста» скандировали «Ак Барс» — позор российского хоккея» после матча

В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл седьмой матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал на своём льду казанский «Ак Барс». Встреча завершилась со счётом 1:2 во втором овертайме в пользу гостей. «Ак Барс» одержал победу в серии со счётом 4-3 и вышел в четвертьфинал.
После победного гола казанцев во втором овертайме болельщики «Автомобилиста» стали скандировать: «Ак Барс» — позор российского хоккея».
«Ак Барс» одержал победу в седьмом матче серии и теперь ждёт соперника по второму раунду Кубка Гагарина. Если во вторник, 8 апреля, «Сибирь» пройдёт «Салават Юлаев», то соперником «Ак Барса» станет «Спартак», если юлаевцы пройдут дальше, то «Ак Барс» сыграет с «Динамо».
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