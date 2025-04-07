Вайсфельд прокомментировал ключевое удаление из серии «Автомобилиста» и «Ак Барса»

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал спорный эпизод по ходу матча между «Автомобилистом» и «Ак Барсом» (1:2 ОТ, 3-4).

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«Формально Степан Хрипунов попал клюшкой в подбородок Никите Лямкину. По правилам это наказывается малым штрафом за игру высоко поднятой клюшкой», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«Ак Барс» одержал победу в седьмом матче серии и теперь ждёт соперника по второму раунду Кубка Гагарина. Если завтра, 8 апреля, «Сибирь» пройдёт «Салават Юлаев», то соперником «Ак Барса» станет «Спартак», если юлаевцы пройдут дальше, то «Ак Барс» сыграет с «Динамо».