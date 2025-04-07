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Вайсфельд прокомментировал ключевое удаление из серии «Автомобилиста» и «Ак Барса»

Вайсфельд прокомментировал ключевое удаление из серии «Автомобилиста» и «Ак Барса»
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Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал спорный эпизод по ходу матча между «Автомобилистом» и «Ак Барсом» (1:2 ОТ, 3-4).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
07 апреля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 2
ОТ
Ак Барс
Казань
1:0 Шаров (Да Коста, Эберт) – 08:13 (5x4)     1:1 Сафонов (Пустозёров, Семёнов) – 15:46 (5x4)     1:2 Семёнов (Лямкин) – 83:21 (5x4)    

ВИДЕО

«Формально Степан Хрипунов попал клюшкой в подбородок Никите Лямкину. По правилам это наказывается малым штрафом за игру высоко поднятой клюшкой», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«Ак Барс» одержал победу в седьмом матче серии и теперь ждёт соперника по второму раунду Кубка Гагарина. Если завтра, 8 апреля, «Сибирь» пройдёт «Салават Юлаев», то соперником «Ак Барса» станет «Спартак», если юлаевцы пройдут дальше, то «Ак Барс» сыграет с «Динамо».

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