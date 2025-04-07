Результаты матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 7 апреля 2025 года

Сегодня, 7 апреля, прошёл очередной игровой день первого раунда Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Состоялась одна встреча — седьмой матч в серии первого раунда плей-офф Западной конференции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня.
Счёт в сериях 1/8 финала плей-офф КХЛ на сегодняшний день выглядит следующим образом:
Запад
«Локомотив» (1) — «Торпедо» (8). Счёт в серии: 4-0
«Динамо» Москва (2) — СКА (7). Счёт в серии: 4-2
«Спартак» (3) — «Северсталь» (6). Счёт в серии: 4-1
«Динамо» Минск (4) — ЦСКА (5). Счёт в серии: 4-2
Восток
«Трактор» (1) — «Адмирал» (8). Счёт в серии: 4-2
«Салават Юлаев» (2) — «Сибирь» (7). Счёт в серии: 3-3
«Металлург» (3) — «Авангард» (6). Счёт в серии: 2-4
«Автомобилист» (4) — «Ак Барс» (5). Счёт в серии: 3-4