Результаты матчей 1/8 финала плей-офф МХЛ на 7 апреля 2025 года
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7 апреля прошли шесть матчей плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
07 апреля 2025, понедельник. 14:00 МСК
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
Окончен
2 : 5
Ирбис
Казань
0:1 Галеев (Шерстнёв, Наумов) – 01:33 (5x5) 0:2 Онишко (Шерстнёв) – 03:31 (5x5) 1:2 Пискунов (Крюков) – 24:53 (5x4) 2:2 Щеглов (Пискунов, Гржелецкий) – 33:21 (5x5) 2:3 Потапов (Вазиев, Якупов) – 42:26 (5x5) 2:4 Жулин (Фазлов, Саберзянов) – 52:52 (5x5) 2:5 Жулин (Галеев) – 57:37 (5x5)
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
07 апреля 2025, понедельник. 15:00 МСК
Белые Медведи
Челябинск
Окончен
4 : 5
ОТ
Чайка
Нижний Новгород
0:1 Фёдоров – 07:32 (5x5) 0:2 Матюк (Чесноков) – 13:39 (5x5) 1:2 Шакалов (Щеколдин) – 19:49 (5x5) 1:3 Свищёв (Ополинский, Крутов) – 21:11 (5x5) 2:3 Телегин (Екимов, Шакалов) – 42:16 (5x5) 3:3 Миканович (Гусманов, Юсупов) – 52:33 (5x5) 3:4 Мельников (Лаптев, Чесноков) – 52:43 (5x5) 4:4 Юсупов (Гусманов) – 57:55 (6x4) 4:5 Пугачёв – 79:07 (5x5)
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
07 апреля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Красная Армия
Москва
Окончен
1 : 3
СКА-1946
Санкт-Петербург
1:0 Окунев (Майстренко) – 16:01 (5x5) 1:1 Кузьмин – 24:43 (5x5) 1:2 Грахов (Недопёкин, Сливченко) – 33:54 (5x5) 1:3 Граф (Лутфуллин, Сураев) – 48:30 (5x4)
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
07 апреля 2025, понедельник. 18:30 МСК
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Академия Михайлова
Тульская область
1:0 Голиков (Калинин, Плетнев) – 00:08 (5x5) 1:1 Булатов (Ермаков, Брынцев) – 03:52 (5x4) 1:2 Шуленин (Ефимов) – 03:58 (5x5) 2:2 Калинин (Рахимов, Голиков) – 16:51 (5x5) 3:2 Прохоров (Калинин, Голиков) – 36:30 (5x4) 4:2 Бахтов (Шарапов) – 37:47 (5x5)
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
07 апреля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Динамо-Шинник
Бобруйск
Окончен
2 : 5
МХК Спартак
Москва
1:0 Тукач (Салыго, Поповский) – 02:54 (5x5) 1:1 Храпов (Овчинников, Золкин) – 07:04 (5x5) 2:1 Лахнов (Салыго, Яценко) – 17:03 (5x4) 2:2 Храпов (Марышев, Мартынов) – 19:53 (5x5) 2:3 Плесовских (Варюшкин, Рябов) – 25:33 (5x5) 2:4 Яриков (Мыльников, Рыбенок) – 47:48 (5x5) 2:5 Рябов (Марышев, Овчинников) – 55:41 (5x4)
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
07 апреля 2025, понедельник. 19:00 МСК
МХК Динамо М
Москва
Окончен
5 : 3
Локо
Ярославль
1:0 Меликов (Архипов, Бондарь) – 02:51 (5x5) 2:0 Максимов – 13:36 (5x4) 3:0 Лиъматов (Максимов, Носачёв) – 14:13 (5x4) 4:0 Хайдаров (Меликов, Рябыкин) – 33:42 (5x4) 4:1 Дудоров – 42:51 (5x5) 4:2 Елезов – 46:11 (5x5) 4:3 Елезов (Дудоров, Емельянов) – 48:13 (5x5) 5:3 Ильин (Кузнецов, Лиъматов) – 59:41 (en)
Счёт в сериях первого раунда плей-офф МХЛ:
Восточная конференция
«Ирбис» (Казань) — «Кузнецкие Медведи» (Новокузнецк) — 2-2
«Омские Ястребы» (Омск) — «Авто» (Екатеринбург) — 3-0
«Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — «Стальные Лисы» (Магнитогорск) — 3-0
«Чайка» (Нижний Новгород) — «Белые Медведи» (Челябинск) — 3-1
Западная конференция
МХК «Спартак» (Москва) — «Динамо-Шинник» (Бобруйск) — 2-1
«СКА-1946» (Санкт-Петербург) — «Красная Армия» (Москва) — 3-0
«Локо» (Ярославль) — МХК «Динамо» (Москва) — 1-2
«Академия Михайлова» (Тульская область) — МХК «Динамо» (Санкт-Петербург) — 1-2
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