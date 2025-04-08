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Мэттьюс — о шансах побить рекорд Овечкина: для этого предстоит пройти очень длинный путь

Мэттьюс — о шансах побить рекорд Овечкина: для этого предстоит пройти очень длинный путь
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс отреагировал на заявления, что он может в будущем побить рекорд российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который стал лучшим снайпером в истории лиги, отодвинув на второе место легендарного Уэйна Гретцки.

«Это ещё так далеко, для этого предстоит пройти очень длинный путь. И, знаете, я даже не думаю, что мне следует участвовать в этом разговоре. Я имею в виду, этот парень только что побил рекорд. Я так далёк от этого, и я не думаю, что фокус должен быть на мне. Я имею в виду, это всё должно быть сосредоточено на Ови, и это правильно. Всё внимание на том, чего он смог достичь в своей карьере, и, очевидно, этот рекорд является одним из них», — приводит слова Мэттьюса пресс-служба НХЛ.

Напомним, в матче «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс», состоявшемся 6 апреля, Овечкин забросил 895-ю шайбу и тем самым отодвинул канадца Уэйна Гретцки на второе место (894).

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