«Всё ещё кажется сюрреалистичным». В НХЛ отреагировали на рекорд Овечкина спустя сутки

Звёздный российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ в выездном матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4). Этот гол помог россиянину побить исторический снайперский рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки в регулярках сильнейшей лиги мира. У последнего 894 гола.

В аккаунте НХЛ в соцсети X (ранее Twitter) опубликовали скриншот, на котором топ-3 хоккеиста по голам за всю карьеру в лиге во главе с Овечкиным, с подписью: «Всё ещё кажется сюрреалистичным», сопроводив эмодзи лица со звёздочками вместо глаз.

В текущем сезоне на счету Овечкина 61 матч, в которых россиянин набрал 69 очков — забросил 42 шайбы и отдал 27 результативных передач. До окончания регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести пять игр.