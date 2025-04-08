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Агент Бабаев заявил, что Александр Шаров продлил контракт с «Автомобилистом» на три года

Агент Бабаев заявил, что Александр Шаров продлил контракт с «Автомобилистом» на три года
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Агент Шуми Бабаев сообщил, что нападающий «Автомобилиста» Александр Шаров продлил контракт с екатеринбургским клубом ещё на три года.

«Александр Шаров забивает в седьмом матче серии. Для Екатеринбурга приобретение форварда получилось очень успешным. Шаров стал одним из лидеров команды Николая Заварухина и за несколько дней до плей-офф продлил контракт со свердловским клубом ещё на три года», — написал Бабаев в своём телеграм-канале.

«Автомобилист» заключил контракт с нападающим Александром Шаровым до конца сезона в декабре 2024 года. Ранее хоккеист выступал за «Салават Юлаев». В текущем сезоне КХЛ за «Автомобилист» форвард провёл 31 матч в регулярке и отметился восемью голами и 13 результативными передачами.

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