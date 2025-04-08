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Жена трагически погибшего Джонни Годро сообщила о рождении третьего ребёнка

Жена трагически погибшего Джонни Годро сообщила о рождении третьего ребёнка
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Мередит Годро, жена звезды НХЛ Джонни Годро, трагически погибшего во время катания на велосипеде со своим братом, сообщила о рождении третьего ребёнка.

«У меня родился третий ребенок! 01.04.25 Ещё один мальчик. Картер Майкл Годро — такое же второе имя, как у его папы. Он тоже выглядит точь-в-точь как его папочка.

Я так сильно люблю тебя, мой малыш! Нам будет так весело. Я не могу дождаться, чтобы подарить тебе лучшую жизнь, мой особенный мальчик навсегда», — написала Мередит в соцсетях.

Напомним, 29 августа 2024 года Джонни Годро и его младший брат Мэттью во время поездки на велосипедах были насмерть сбиты машиной в Олдмансе, штат Нью-Джерси. Братья собирались на свадьбу своей сестры Кэти, которая должна была пройти на следующий день.

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