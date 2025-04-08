Тренер «Вашингтона» — о рекордном голе Овечкина: я даже не видел Сорокина, не то что сетку

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о рекордной шайбе россиянина Александра Овечкина, которую он забил в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4).

«Очевидно, это индивидуальное достижение. Но для нас — быть частью этого, помочь ему дойти до цели и увидеть, как это воплощается в реальность… невозможно описать чувства, когда эта шайба влетает в ворота.

И я буду рассказывать эту историю всю свою жизнь. Я стоял на скамейке — у нас был идеальный обзор, потому что пас пошёл поперёк, Овечкин катился по левому флангу.

И вот в чём истинное величие Александра Овечкина — я смотрел, и там не было ни малейшего просвета. Я даже не видел Сорокина, не то что сетку. А он бросает, и я даже не понял, как шайба прошла. Я не знаю, как она проскользнула сквозь тела, сквозь трафик. Я ничего не видел, но я был прямо за шайбой — и она каким-то образом нашла путь и залетела в ближний угол. Это был классический гол снайпера. Гол величайшего игрока всех времён», — приводит слова Карбери официальный сайт «Вашингтона».

В матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги.