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Тренер «Вашингтона» — о рекордном голе Овечкина: я даже не видел Сорокина, не то что сетку

Тренер «Вашингтона» — о рекордном голе Овечкина: я даже не видел Сорокина, не то что сетку
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о рекордной шайбе россиянина Александра Овечкина, которую он забил в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4).

НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Хорват (Хольмстрём, Ли) – 07:06     2:0 Гэткомб (Маклин, Романов) – 09:00     2:1 Овечкин (Уилсон, Строум) – 27:26 (pp)     3:1 Гэткомб (Мартин, Маклин) – 30:26     4:1 Пажо – 44:20    

«Очевидно, это индивидуальное достижение. Но для нас — быть частью этого, помочь ему дойти до цели и увидеть, как это воплощается в реальность… невозможно описать чувства, когда эта шайба влетает в ворота.
И я буду рассказывать эту историю всю свою жизнь. Я стоял на скамейке — у нас был идеальный обзор, потому что пас пошёл поперёк, Овечкин катился по левому флангу.

И вот в чём истинное величие Александра Овечкина — я смотрел, и там не было ни малейшего просвета. Я даже не видел Сорокина, не то что сетку. А он бросает, и я даже не понял, как шайба прошла. Я не знаю, как она проскользнула сквозь тела, сквозь трафик. Я ничего не видел, но я был прямо за шайбой — и она каким-то образом нашла путь и залетела в ближний угол. Это был классический гол снайпера. Гол величайшего игрока всех времён», — приводит слова Карбери официальный сайт «Вашингтона».

В матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги.

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