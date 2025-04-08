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Кучеров повторил достижение Гретцки, Коффи и Орра в НХЛ

Кучеров повторил достижение Гретцки, Коффи и Орра в НХЛ
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В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».

НХЛ — регулярный чемпионат
08 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Перерыв
1 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Кучеров (Пойнт, Гюнцель) – 13:09 (pp)     0:2 Гурд (Гонсалвес, Хедман) – 13:45     0:3 Пойнт (Гюнцель, Кучеров) – 14:54 (pp)     1:3 Зибанеджад (Панарин, Миллер) – 23:16 (pp)    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:0 в пользу гостей. В этой встрече российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забил гол и отметился результативной передачей.

Кучеров стал четвёртым игроком в истории НХЛ, набравшим 80 результативных передач в трёх и более сезонах подряд. До него этого добивались только Уэйн Гретцки (13 сезонов), Пол Коффи (3 сезона) и Бобби Орр (3 сезона), сообщает официальный сайт НХЛ.

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