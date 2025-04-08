Кучеров повторил достижение Гретцки, Коффи и Орра в НХЛ

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:0 в пользу гостей. В этой встрече российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забил гол и отметился результативной передачей.

Кучеров стал четвёртым игроком в истории НХЛ, набравшим 80 результативных передач в трёх и более сезонах подряд. До него этого добивались только Уэйн Гретцки (13 сезонов), Пол Коффи (3 сезона) и Бобби Орр (3 сезона), сообщает официальный сайт НХЛ.