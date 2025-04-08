Босс НХЛ ответил на вопрос, считает ли рекорд Овечкина одним из величайших в истории лиги

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли высказался о рекорде российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по голам в НХЛ.

— Вы рады тому, как было организовано празднование рекорда Овечкина? Этот момент — один из величайших в истории НХЛ?

— Да, это, несомненно, один из самых ярких моментов моей карьеры в НХЛ. Очень волнительно. Удивительный момент, — сказал Дэйли в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

В матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги. Овечкин обошёл легендарного Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола.