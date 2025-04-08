В НХЛ рассказали, сможет ли Овечкин забить 1000 голов в НХЛ

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли поделился мнением о том, сможет ли российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забить 1000 голов в Национальной хоккейной лиге.

— На ваш взгляд, сможет ли Овечкин забросить 1000 шайб в НХЛ?

— Он определённо способен забить 1000 голов, но это полностью зависит от того, как долго он хочет играть в НХЛ. Всё зависит от него, — сказал Дэйли в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

В матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги. Овечкин обошёл легендарного Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола.

