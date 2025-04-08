Тренер «Вашингтона» — об игре Овечкина: это невозможно объяснить логически

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высоко оценил игру 39-летнего российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Это невозможно объяснить логически. Уэйн — величайший игрок в истории. И он сам сказал нам, что в своём последнем сезоне забил всего девять голов. Да, он в первую очередь раздавал передачи, но для 39-летнего игрока забивать с такой частотой, как это делает Овечкин, — почти так же, как он делал это в 25, 27, 28 лет, при этом восстановившись после перелома ноги — это невероятно.

Думаю, это одна из вещей, за которые его будут помнить. Многие говорят о его выносливости, что он не получал серьёзных травм, но думаю, что одна из главных черт его карьеры — это то, как он сумел сохранить уровень результативности на таком позднем этапе своей карьеры. Это просто неслыханно», — приводит слова Карбери официальный сайт «Вашингтона».

В матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги, побив рекорд Уэйна Гретцки.