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Владелец «Вашингтона» назвал условие, при котором Овечкин мог покинуть команду

Владелец «Вашингтона» назвал условие, при котором Овечкин мог покинуть команду
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Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис назвал условие, при котором форвард и капитан «столичных» Александр Овечкин мог покинуть команду.

«Когда в 2021 году он подписал действующий контракт, он сказал только одну вещь: «Пообещайте мне, что у нас будет отличная команда. Если у нас будет отличная команда, всё остальное придёт само собой. Я не хочу быть парнем, который побил рекорд, но играет в четвёртом звене и в большинстве. Я уйду. Я завершу карьеру», — приводит слова Леонсиса пресс-служба НХЛ.

В матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги, побив рекорд Уэйна Гретцки.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 61 матче, в которых записал в свой актив 42 гола и 27 результативных передач при коэффициенте полезности «+17».

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