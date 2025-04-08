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Рейнджерс – Тампа, результат матча 8 апреля 2025, счет 1:5, регулярный чемпионат НХЛ 2024/2025

Три очка Кучерова и 39 сейвов Василевского помогли «Тампе» обыграть «Рейнджерс»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 5:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Кучеров (Пойнт, Гюнцель) – 13:09 (pp)     0:2 Гурд (Гонсалвес, Хедман) – 13:45     0:3 Пойнт (Гюнцель, Кучеров) – 14:54 (pp)     1:3 Зибанеджад (Панарин, Миллер) – 23:16 (pp)     1:4 Пойнт (Гюнцель, Кучеров) – 55:40 (pp)     1:5 Хагель (Макдона) – 57:18    

В составе «Тампы» забивали Никита Кучеров, Янни Гурд, Брейден Пойнт (дважды) и Брэндон Хагель. Отметим, также на счету Кучерова две результативные передачи. Голкипер Андрей Василевский сделал 39 сейвов.

За «Рейнджерс» отличился Мика Зибанеджад. Российский нападающий Артемий Панарин отметился результативной передачей. Голкипер Игорь Шестёркин сделал 18 сейвов.

«Тампа» одержала первую победу после двух поражений подряд. «Рейнджерс», в свою очередь, потерпели второе поражение подряд.

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