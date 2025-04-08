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Сергей Жуков перепел песню «18 мне уже» в честь рекорда Александра Овечкина

Сергей Жуков перепел песню «18 мне уже» в честь рекорда Александра Овечкина
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Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков перепел известную песню «18 мне уже» в честь снайперского рекорда нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Исполнитель опубликовал в своём телеграм-канале клип песни с обновлённым текстом.

В матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги, побив рекорд Уэйна Гретцки.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 61 матче, в которых записал в свой актив 42 гола и 27 результативных передач при коэффициенте полезности «+17».

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